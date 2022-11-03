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موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر المنتخب

كتب:

سامح سمير
06:34 م | الخميس 03 نوفمبر 2022
محمد صلاح

محمد صلاح

فيتوريا يعلن موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر المنتخب: سيكون جاهزا للقاء بلجيكاأعلن البرتغالى روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، موعد انضمام محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى لمعسكر منتخب مصر الذي سيُقام خلال الفترة من 7 حتى 18 نوفمبر الجاري، على أن يتم إقامته على فترتين الأولى من 7 حتى 11 من الشهر نفسه، ثم تُقام الفترة الثانية بوجود اللاعبين المحترفين من يوم 13 حتى 18 نوفمبر.

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بقلم سامح سمير