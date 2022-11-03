مراسل «القاهرة الإخبارية» بواشنطن: الأمريكيون العرب يهتمون بملف الطاقة

سلطت فضائية «القاهرة الإخبارية» الضوء على انتخابات التجديد النصفي في الكونجرس الأمريكي، والتي من المقرر إقامتها في الثامن من شهر نوفمبر الجاري، وحول ما يدور في أذهان الأمريكيين العرب وإلى من سيعطون أصواتهم.

وفي هذا السياق، قال رامي جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية» في واشنطن، إن الملفات التي تشغل الأمريكيين العرب لا تختلف كثيرًا عن الملفات التي تشغل الأمريكيين بشكل عام، فهم في النهاية أمريكييون، حيث تشغلهم القضايا العامة التي تهم عامة الناس في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف «جبر»، خلال الفقرة الإخبارية على القناة، أن أبرز القضايا التي يهتم بها الأمريكيين العرب قضايا مثل الأزمة الاقتصادية، وقضية الوظائف، وقضية ارتفاع الأسعار والتضخم، وقضية توفير الطاقة وارتفاع أسعار الوقود، وهذه هي قضايا عامة يتساوى فيها الجميع في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع، أن المرشحون في انتخابات الكونجرس الأمريكي يستخدمون قضايا بعينها للتأثير على الناخب الأمريكي العربي، فعلى سبيل المثال الحزب الديموقراطي يستخدم دائما قضية الهجرة، حيث إن الحزب الديموقراطي أكثر تسامحا مع المهاجرين وأكثر رغبة في استقبال المهاجرين ويعتبر المهاجر ناخب مستقبلي له وصوت مستقبلي له في الحزب الديموقراطي، ولذلك جانب من الأمريكيين العرب يصوتون لمرشحي الحزب الديموقراطي بسبب هذه القضية.

وأشار، إلى أن جزء كبير من الكتلة العربية بأمريكا تذهب للتصويت للمرشح الخاص بالحزب الجمهوري، حيث أن الحزب الجمهوري يركز على القضايا التي يتشاطر فيها الرؤى، وهي بعض القضايا الأخلاقية نظرًا للاتجاه المحافظ لبعض العرب الأمريكيين والحزب الجمهوري، مثل قضايا منع الإجهاض وقضايا حقوق المثليين، حيث إن تلك القضايا يتفق فيها الحزب الجمهوري مع أراء بعض الأمريكيين العرب.