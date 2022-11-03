منسق «المشروعات الخضراء» لقناة الحياة: احتفلنا بفوز 162 مشروعا ضمن المبادرة

قال السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، إن المبادرة تضمنت 6281 مشروعا مقدمة من قبل المواطنين في مصر، وجميعها من الفائزين، «كل المشروعات دي التزامات في وقت صغير جدا اتفتحت المبادرة وقدم فيها 6281 مشروعا من كل أنحاء الجمهورية».

بدر: المبادرات المقدمه تتناسب مع الواقع المصري

وأضاف «بدر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المبادرة جرى إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي المبادرة التي أشاد بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث إن المبادرات المقدمة تتناسب مع الواقع المصري.

بدر: احتفلنا بـ162 مشروعا اليوم

واستطرد: «تم تصفية كل المبادرات المقدمه الـ6281 من كل المحافظات إلى 162 مشروعا اللي إحنا احتفلنا بيها النهارده في مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي حضره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم».

وأوضح أن ما جرى تقديمه من قبل المواطنين خلال المبادرة عكس مدى الوعي البيئي لدي المواطنين، وكيفية استخدام التكنولوجيا لتطبيق ذلك الأمر على أرض الواقع، وبالتالي فسيتم توطين عملية التنمية المستدامة بشكل كبير، مشيرا إلى أن من ضمن المكتسبات التي حققتها المبادرة إعداد قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية لدى كافة المحافظين

وتابع: «المبادرة عملت على إيجاد حلول مصرية لمشكلات التغير المناخي على المستوى الوطني، والفكرة مش تقديم المشروعات وبس، الفكرة أن كل اللي قدموا المشروعات في المحافظات المختلفة حاولوا من خلال مشروعهم يعالجوا مشكلة في المحافظة بتاعتهم».