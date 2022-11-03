سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة.. «شوف وصل لكام»

قال نادي نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، بالغرفة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 عاد للارتفاع مرة أخرى، بعد انخفاضه في بداية تعاملات اليوم التي وصلت إلى 1185 جنيها، لتصل حتى كتابة هذه السطور إلى 1190 جنيها.

وقال «نجيب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 1370 جنيها، مسجلا ارتفاعًا مقارنة ببداية التعاملات أيضًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وتوقع سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، وجود ارتفاع في أسعار الذهب عالميا خلال الفترة المقبلة، تأثرا بقرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة.

أسعار الذهب في أسواق المال

وجاءت أسعار الذهب في أسواق المال اليوم الخميس الموافق 3 نوفمبر كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس نحو 1,111 جنيه بما يعادل نحو 45.82 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 1,269 جنيه بما يعادل 52.37 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في أسواق المال نحو 952.11 جنيه بما يعادل 39.28 دولار.

سعر الذهب عالميا

وتراجعت أسعار الذهب على المستوى العالمي في منتصف تعاملات اليوم الخميس الموافق 3 نوفمبر، وسجل سعر الأوقية نحو 1619 دولارًا، بنسبة تراجع قدرها 0.94%، بحسب بيانات وكالة «بلومبرج» وبذلك يكون الذهب سجل انخفاضا مقارنة بتداولات أمس.