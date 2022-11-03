سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 3-11-2022

سعر جرام الذهب عيار 21 وأسعار الذهب اليوم، أصبحتمحل بحث من جانب شريحة كبيرة من المهتمين بمتابعة التغيرات في أسعار الذهب اليومية، خاصة من جانب الراغبين في الاستثمار بالذهب أو المقبلين على الخطبة والزواج.

وسجل سعر الأوقية اليوم 1643.56 دولار، ما يعني مزيدا من التذبذب اليومي في أسعار الذهب بالبورصات العالمية، التي أثرت بشكل واضح على أسعار الذهب محليا.

وضمن المتابعات الاقتصادية لـ«الوطن» خاصة فيما يتعلق بأسعار الذهب اليوم، نعرض سعر جرام الذهب من عيار 21، حسب الشعبة العامة للذهب بالغرف التجارية، كما يلي.

أسعار الذهب اليوم 3 نوفمبر

كشفت شعبة الذهب والمجوهرات، عن أنّ الأسعار المعلنة لجرامات الذهب اليوم حسب كل عيار، لا تتضمن الزيادة المالية المتعلقة بقيمة الضريبة والدمغة وقيمة المصنعية، وجاءت كما يلي.

سجل سعر جرام الذهب اليوم من عيار 24 نحو 1360 جنيهًا.

بلغ سعر الذهب من عيار 21 اليوم 1190 جنيهات.

سجل سعر الذهب من عيار 18 نحو 1020 جنيها للجرام.

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 9520 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم 1,360,000 جنيه.

ووفقًا لمذكرة بحثية صادرة من «دويتشه بنك»، كشفت تراجع أسعار الذهب عالميا في نهاية أكتوبر 2022 بنسبة 1.6% ، حيث سجل انخفاض متتالي لمدة 7 أشهر، وهذة الفترة تعتبر أطول فترة انخفاض منذ عام 1869، كما شهدت البورصات ارتفاع سبائك الذهب أمس بنسبة 1.21% ، لتقف عند 1643.56 دولار للأوقية، لكنها عادت وانخفضت مرة أخرى اليوم بنسبة 11% عن بداية العام.