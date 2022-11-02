الذهب عند أدنى سعر في عامين ونصف قبل ساعات من قرار «الاحتياطي الفيدرالي»

تداول الذهب، بالقرب من 1650 دولارًا للأوقية اليوم الأربعاء، مع استمرار التقدم الأخير، إذ تعثر عائد الدولار والخزانة قبل قرار رئيسي بشأن السياسة الفيدرالية الأمريكية، بينما من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى مساء اليوم، وستركز الأسواق على توجيهاته المستقبلية وسط التكهنات الأخيرة بأنَّه قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة قريبًا.

توقعات بمواصلة التشديد النقدي

جاءت بيانات الوظائف في الولايات المتحدة ونشاط المصانع الأمريكية أفضل من المتوقع، مشيرةً إلى أن الزيادات السابقة في أسعار الفائدة لم تثبط الزخم الاقتصادي حتى الآن، مما يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي في طريقه للبقاء عدوانيًا برفع أسعار الفائدة مجدداً.

الذهب قرب أدنى مستوياته في عامين ونصف

على الرغم من المكاسب الأخيرة، ظل الذهب قريبًا من أدنى مستوياته منذ أبريل 2020، وظل تحت الضغط حيث أدى الارتفاع العام في تكاليف الاقتراض إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالسبائك غير المدرة للعائد.

توقعات بمزيد من التراجع

تاريخياً، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار في أغسطس من عام 2020، ومن المتوقع تداول الذهب عند مستوى 1625.17 دولار أمريكي للأوقية بحلول نهاية هذا الربع (أكتوبر – ديسمبر 2022)، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية (Trading Economics) بالنظر إلى المستقبل، على أن يتم التداول عند 1569.77 دولار أمريكي للأوقية في غضون 12 شهرًا.