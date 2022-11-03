تراجع أسعار الذهب بنسبة 0.9% والفضة بـ2% بعد القرار الأمريكي برفع سعر الفائدة

قالت مؤسسة «الباري» العاملة في مجال أبحاث وتداولات الذهب، إن اسعار المعادن الثمينة سجلت تراجعات خلال تداولات أمس، وذلك بعد أن أعلن البنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة عن زيادة أخرى في معدلات الفائدة بواقع 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي هذا العام.

وأضاف تقرير المؤسسة أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي «جيروم باول»، صرح بأن السياسة النقدية الحالية ستستمر حتى يصل التضخم في البلاد إلى المستويات المستهدفة.

واشار إلى أنه بعد حدوث تقلبات سعرية في جلسة نيويورك ارتفع فيها الذهب إلى أعلى مستويات الجلسة عند 1,669 دولار للأوقية سرعان ما ارتد المعدن الثمين من تلك المستويات وتراجع حتى أغلق عند 1,634 دولار أمس في نهاية التداولات وهي أدنى مستويات الجلسة، وبذلك يكون الذهب قد سجل تراجعاً بنسبة 0.9% خلال تداولات البارحة.

الفضة تتراجع 2%

أما الفضة فقد انخفضت بأكثر من 2% خلال تداولات البارحة حيث أغلقت عند مستويات 19.21 دولار بعد أن ارتدت من أعلى مستويات الجلسة عند 20.06 دولار لتغلق عند أدنى مستويات تم تسجيلها البارحة.

وتأتي هذه التراجعات في أسعار الذهب والفضة كنتيجة مباشرة لقوة الدولار الأمريكي والذي يتلقى دعماً من الرفع المستمر في أسعار الفائدة منذ شهر مارس الماضي، ولذلك فإن الاتجاه الهابط المسيطر على أسعار المعادن الثمينة من المتوقع له أن يستمر هذا تغيير السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي والذي من المتوقع أن يحدث في العام 2023.

10 جنيهات انخفاضًا في أسعار الذهب

وشهدت أسعار الذهب، انخفاضًا ملحوظًا في السوق المحلية خلال تداولات اليوم، إذ سجّل عيار 21 انخفاضًا بقيمة 10 جنيهات، مقارنة بآخر سعر له، ليسجل اليوم 1200 جنيه للجرام، مقابل 1210 جنيهات.