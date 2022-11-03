اعترافات المتهمة بسرقة الذهب من منزل بالقاهرة: «كنت بيبعه بأي سعر»

«كنت باخده من الشقة اللي شغالة فيها، وأروح محل دهب في منطقة الجمالية عشان أبيعه بأي سعر المهم أخلص منهم وأخد فلوس»، هكذا بدأت السيدة المتهمة بسرقة مشغولات ذهبية من إحدى الشقق بالقاهرة، والتي كانت تعمل داخله كخادمة، اعترافاتها أمام جهات التحقيق بعد القبض عليها من جانب أجهزة الأمن.

طريقة سرقة المشغولات الذهبية

وكشفت السيدة المتهمة والمقيمة في منطقة العمرانية بالجيزة، طريقة سرقة المشغولات الذهبية من المنزل الذي تعمل به، قائلة خلال التحقيقات: «كنت بخدم في شقة وكنت براقب صاحبة الشقة اللي بشتغل عندها لحد ما عرفت هي بتحط الدهب بتاعها فين، واستنيت في مرة لما بعدت عنه وروحت خدته بسرعة وخبيته من غير ما تاخد بالها».

بيع الذهب بأسعار أقل من قيمتها

كما تحدثت المتهمة في أثناء التحقيق معها عن طريقتها في بيع المشغولات الذهبية المسروقة، موضحة: «خدت الدهب ونزلت بيه على منطقة الجمالية لأن فيها محلات دهب كتيرة، ودخلت محل وعرضت الدهب اللي معايا عليه وخدت فلوس، ومكنتش أعرف قيمة الدهب، ولا تخيلت إن صاحب المحل هيبلغ عني».

القبض على المتهمة

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أمس الأربعاء القبض على المتهمة بسرقة المشغولات من شفقة سكنية بالقاهرة، وكان بحوزتها المضبوطات المسروقة، واعترفت على الفور بمصدر تلك المضبوطات وحكت تفاصيل الواقعة.

وأحيلت المتهمة بسرقة المشغولات الذهبية إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة المنتظرة

وحدد المحامي محمد ثابت، العقوبة المنتظرة على المتهمة بسرقة المشغولات الذهبية من إحدى الشقق السكنية، وفق المواد 317 و318 من قانون العقوبات، موضحا في تصريحات لـ«الوطن»، أن السرقة في هذه الحالة لم تقترن بظروف مشددة، وبالتالي سيتم معاقبة المتهمة بالحبس، أما في حال اقتران السرقة بظرف مُشدد فسيتم معاقبتها بالحبس مع الشغل.