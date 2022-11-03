محافظ الشرقية: طرح الأرز للمواطنين بسعر 12 جنيها للكيلو جرام

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظة الشرقية، طرح الأرز في المنافذ بأسعار مخفضة، مشددًا على ضرورة شن حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق للتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة أمام المواطنين، والدفع بكميات كبيرة لسد احتياجات المواطنين ولتخفيف العبء والمعاناة عن كاهلهم.

طرح 4000 كيلو جرام أرز بسعر 12 جنيها للكيلو للمواطنين

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية ضخت مديرية التموين بطرح 4000 كيلو جرام أرز بسعر 12 جنيها للكيلو للمواطنين، وذلك بميدان عرابي بمدينة الزقازيق.

توزيع كميات الأرز على المواطنين

ومن جانبه، أوضح الأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة، أنه تم توزيع كميات الأرز على المواطنين، تحت إشراف العاملين بادارة المتابعة الميدانية بالديوان العام ومديرية التموين.

وقدم المواطنون الشكر لمحافظ الشرقية لاستجابته السريعة لهم، وتوفير كميات كبيرة من الأرز بصفة يومية وطرحها بأسعار مخفضة عن السوق لسد احتياجاتهم اليومية من تلك السلع الغذائية المهمة.