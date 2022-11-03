توريد 28 ألفا و727 طن أرز شعير إلى مواقع التجميع في الشرقية

بلغت كميات أرز الشعير الموردة إلى مواقع التجميع بمحافظة الشرقية نحو 28 ألفا و727 طنا، من إجمالي مستهدف 127 ألف طن من المزارعين، وبلغ سعر طن الأرز الشعير نحو 6850 جنيها بقيمة الحافز.

توريد 28 ألف طن أرز لمواقع التجميع

وقال المهندس أشرف طه نصير، مدير عام مديرية الزراعة لـ«الوطن»، أن إجمالي توريد الأرز الشعير بلغ 28 ألفا و727 طنا إلى مواقع التجميع، لافتا إلى أن وزارة الزراعة بالاتفاق مع وزارة التموين تستهدف توريد نحو 127 ألف طن من الأرز هذا الموسم.

100 جنيه حافز توريد عن كل طن

وأشار «نصير» إلى أن محافظة الشرقية زرعت 22692 فدانا من محصول الأرز من العام الجاري 2022، موزعة ما بين الأراضي الجافة وأراضي الملوحة والتربة العادية، وتم الاتفاق على سعر طن الأرز وفق نظام الزراعة التعاقدية وتحديد سعر طن الأرز الشعير للحبة العريضة بقيمة 6500 جنيه، بينما بلغ سعر طن الأرز من الحبة الرفيعة بقيمة 6750 جنيها، لافتا إلى إضافة 100 جنيه كحافز توريد عن كل طن.

64 موقعا لتجميع الأرز

وأوضح «نصير»، أن مديرية الزراعة ضاعفت عدد مواقع التجميع تدريجيا إلى 64 موقعا، من بينها 25 موقعا حكوميا، أما باقي المواقع فموزعة على المواقع الخاصة من مضارب الأرز في نطاق المحافظة.