إطلاق مبادرة «ازرع» في 8 محافظات لزراعة 150 ألف فدان قمح (صور)

انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات مبادرة «ازرع»، للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بالشراكة مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ووزارة الزراعة المصرية، من أجل زراعة مساحة 150 ألف فدان قمح، في 8 محافظات وهم: بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والبحيرة والدقهلية والقليوبية والفيوم.

وعبر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، عن سعادته الكبيرة بإطلاق المبادرة، قائلاً: إن «ازرع» تعكس قدرة الدولة المصرية والمجتمع المدني على حماية الأمن الغذائي المصري، ونساهم بكل طاقتنا وخبراتنا، كما نعتز بالعمل مع التحالف الوطني ووزارة الزراعة.

المبادرة تستهدف زراعة مساحة 150 ألف فدان من محصول القمح

من جانبها قالت الدكتورة نهى طلعت عبد القوي، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن المبادرة تستهدف زراعة 150 ألف فدان من محصول القمح، من خلال العمل مع 100 ألف مزارع على مستوى محافظات العمل للمبادرة من القمح في 8 محافظات للتوسع في زيادة الرقعة الزراعية لمحصول القمح بالمحافظات المستهدفة.

توفير التقاوي عالية الجودة

ولفتت إلى أن ذلك يتم من خلال توفير التقاوي عالية الجودة والمعتمدة من خلال التعاون في تنفيذ المبادرة، بالتعاون مع وزارة الزراعة المصرية.

وذكرت أنه يتم العمل على تحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، التي انطلقت اليوم الخميس بقرية صفط الغربية بمحافظة المنيا وكوم أشفين بمحافظة القليوبية.

4500 مزارع شارك في احتفالية المبادرة

وأشارت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية، إلى أن احتفالية إطلاق مبادرة «ازرع»، شارك بها نحو 3000 مزارع من محافظة المنيا، و1500 مزارع من محافظة القليوبية، بجانب تنفيذ المدارس الحقلية في باقي محافظات المبادرة للعمل على دعم المزارعين فنيًّا من خلال تطبيق الممارسات الزراعية الجديدة في زراعة محصول القمح مما يساعدهم على زيادة إنتاجيتهم وتقليل تكاليف محصول القمح.