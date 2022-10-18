«زراعة سوهاج» تستعد لموسم القمح بندوات إرشادية.. ري حديث ومقاومة آفات

بدأت مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج في تقديم ندوات إرشادية للمزارعين، للتوعية بالأهمية الاستراتيجية للمحصول وطرق زراعته، والأسلوب الأمثل للزراعة، وذلك بمختلف مراكز المحافظة، استعدادا لموسم القمح المقبل.

حضور ممثلي محطة البحوث الزراعية بشندويل

وأوضحت الدكتورة أمل إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، أن المديرية بدأت ندواتها بالفعل بمركزي المنشأة، وجهينة، بحضور مديري إدارات الإرشاد الزراعي وحماية الأراضي، وممثلي محطة البحوث الزراعية بشندويل، والبنك الزراعي المصري، والمجلس القومي للسكان، وعدد من أعضاء الجمعية المركزية، والجمعية المشتركة، والجمعيات المحلية، وكبار المزارعين، والعمد والمشايخ.

أهمية زراعة الأصناف الموصى بها من تقاوي القمح

وأضافت وكيل وزارة الزراعة، أنه خلال الندوتين تم توعية المزارعين حول زراعة محصول القمح، بدءا من ميعاد الزراعة، وطرق الزراعة، والاحتياجات السمادية، ومقاومة الحشائش، وأهمية توريد القمح، والتحول للري الحديث، وأهمية زراعة الأصناف الموصي بها من تقاوى القمح، والزراعة على مصاطب لتوفير المياه والتقاوي، وزيادة الإنتاج.