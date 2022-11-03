شروط التقديم لمسابقة المحكمة العربية الصورية لطلاب حقوق الإسكندرية

أعلنت كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية عن فتح باب قبول طلبات الطلاب للمشاركة في مسابقة «المحكمة العربية الصورية» بدورتها التاسعة التي تنظمها كلية القانون الكويتية على أن تنعقد حضورياً في دولة الكويت لمدة يومين في مارس المقبل.

تطوير مجال التطبيق العملي لدراسة القانون

ووفقا لبيان كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية تعمل المسابقة على تطوير مجال التطبيق العملي لدراسة القانون على أن تنعقد «يوم 5 و 6 و 7»من شهر مارس المقبل وتهدف إلى ثقل المواهب القانونية وتبادل الخبرات والثقافات المختلفة، وهي عبارة عن قضية افتراضية تتضمن مجموعة من الحقائق والأسئلة القانونية الواقعية.

وتتطلب المسابقة من الفريق المشارك صياغة مذكرات الدفاع وتقديم مرافعات شفهية أمام خبراء ومحكمين يمثلون هيئة المحكمة في المسابقة على أن تنعقد هذه المسابقة باللغة العربية فقط ويتكون الفريق من 4 طلاب فقط.

شروط التقدم لمسابقة المحكمة الصورية بالكويت

1- أن يكون مقيداً في الفرقة الثالثة أو الرابعة في أي من الشعب، أو مقيدًا في أحد الدبلومات بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية.

2 ألا يزيد سن المتقدم عن 27 عاماً.

3- أن يكون متقناً للغة العربية محادثةً وكتابة.

4- الالتزام بمواعيد التدريب والجدية والمشاركة في العمل والرغبة في تحقيق الإنجاز.

5- القدرة على تنسيق الالتزام بمواعيد التدريب وتقديم المطلوب للمسابقة والسفر للكويت.