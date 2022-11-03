تسليم الدفعة الخامسة من صكوك الإطعام لتوزيعها على 2000 أسرة بكفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تسليم الدفعة الخامسة من صكوك الإطعام، لتوزيعها على 2000 أسرة أولى بالرعاية على مستوى المحافظة، بالتعاون بين مديرية أوقاف كفر الشيخ، ومديرية التضامن الاجتماعي، وفي إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف.

وصول كراتين اللحوم وتسليمها لمديرية التضامن

شهدت المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، وصول كراتين اللحوم، وتسليمها لمديرية التضامن، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من خلال لجان برئاسة رئيس المركز والمدينة، وعضوية كلاً من مدير الإدارة الاجتماعية، ومدير إدارة أوقاف المركز، ومفتش من وزارة الأوقاف، وذلك الشيخ الدكتور عبد القادر سليم، مدير الدعوة بمديرية أوقاف كفر الشيخ.

وقال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إنه جرى توزيع الدفعة الرابعة السابقة، ويجري توزيع الدفعة الخامسة عبارة عن 2 طن لحوم من صكوك الإطعام على 2000 أسرة بقرى المحافظة، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من الدفعات 10 آلاف أسرة.

توزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية

وأضاف المحافظ، أن هناك لجان تم تشكيلها تتولى توزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية في إطار من الود والحب والاحترام، والاهتمام الذي توليه الدولة بجميع مؤسساتها لهذه الأسر، وتحت إشراف كامل من جميع الجهات ذات الاختصاص بالوزارة والمحافظة والمديرية ومديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، محذراً من تصوير الأسر أثناء التسليم، ومراعاة الجانب الاجتماعي.

ومن جانبه، قال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إنه جرى استقبال 2 طن من اللحوم، كدفعة خامسة، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة، من خلال لجان تم تشكيلها بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.