لأول مرة بكفر الشيخ.. 5 عيادات للتأمين الصحي تستقبل المواطنين في الفترة المسائية

شهد فرع التأمين الصحي بمحافظة كفر الشيخ، استقبال المرضى بالفترة المسائية بالتخصصات المختلفة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد ضاحي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، ومتابعة الدكتور تامر مدكور، مدير عام الفرع، تيسيراً على المرضى.

ويقدم فرع التأمين الصحي الخدمة لأهالي محافظة كفر الشيخ بالفترة المسائية بعيادات «العبور، وعمر بن الخطاب، والصحة المدرسية بكفر الشيخ، وعيادة عثمان بن عفان، وعيادة الحامول» من الساعة الخامسة للساعة التاسعة مساءً.

التخصصات المتاح العمل بها بالفترة المسائية من الساعة الخامسة للتاسعة مساءً، بعيادة العبور «الباطنة النساء، العظام، الجراحة، الأطفال، الممارس، الأسنان، تركيبات الأسنان، التحاليل، والأشعة»، وبعيادة عمر بن الخطاب «العظام، الباطنة، السكر ، القلب، الصدر، الممارس، المعمل»، وبالصحة المدرسية بكفر الشيخ «الغدد الصماء، الأنف والأذن، الأطفال، التحاليل»، وبعيادة عثمان بن عفان بدسوق «الباطنة، القلب، العظام، المسالك، الرمد، التحاليل»، وبعيادة الحامول «الباطنة، العظام، الأطفال، المخ والأعصاب، الممارس، التحاليل».