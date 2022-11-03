مسؤول بجمعية رجال الأعمال لقناة الحياة: نسعى لتطبيق تجربة النمور الآسيوية

خصص برنامج «الحياة اليوم» فقرته الحوارية الأخيرة في مواصلة سلسلة حلقاته الميدانية لرصد المستفيدين من المشروعات القومية والتنموية.

شومان: نعتمد على المشروعات الصغيرة في نمو الاقتصاد

وقال الدكتور شريف شومان، مسؤول دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إنّ الجمعية تهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أنّ الجمعية تؤمن بما حققته تجارب النمور الآسيوية من نهضة حقيقية بعدما اعتمدوا على مثل تلك المشروعات الصغيرة في نمو اقتصاد دولهم.

شومان: أحنا بندرس العميل المستهدف

وأضاف «شومان»، خلال تصوير خارجي للبرنامج، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنّ الجمعية تقوم بدعم العملاء في التمويل والتدريب والخدمات الغير مالية الكثيرة التي يتم منحها للعميل، «إحنا بندرس العميل المستهدف بالنسبة لينا في كل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وبنعمل ليهم دراسة لتقديم القرض المناسب في الوقت المناسب من أجل زيادة العمل والإنتاج».

أحد المستفيدين: حصلت على مبالغ تجاوزت 20 ألف على مدار 5 سنوات

فيما أوضح خيري إسكندر، أحد المستفيدين من دعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالإسكندرية، أن بدايته مع جميعة رجال الأعمال بالإسكندرية كانت بمبلغ 3 الآلاف جنيه، ووصل الدعم الذي تلقاه من قبل الجمعية لأكثر من 20 ألف جنيه على مدار 5 سنوات.

إسكندر: كبرت الورشة بتاعتي علشان أقدر أشغل الناس

واستطرد خلال تصويره مع البرنامج: «جبت بالفلوس معدات وكبرت الورشة بتاعتي علشان أقدر أشغل الناس معايا، وكنت بشتغل بنفر واحد في الأول ودلوقتي بقى عندي 5 أشخاص شغالين معايا».

وأكد إبراهيم حسانين، أحد المستفيدين من دعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالإسكندرية، أنه بدأ الاعتماد على جمعية رجال الأعمال في الإسكندرية عام 2018 بعدما باع التوك توك الخاص به، وحصل على مال منهم حتى استطاع أخيرا فتح محل بقالة بسبب الدعم المقدم من الجمعية له.