تفاصيل مرض مفيد فوزي.. خضع لعملية توسيع القنوات المرارية

يتطلع قطاع كبير من الجمهور، لمعرفة تفاصيل مرض مفيد فوزي، وذلك بعدما خضع لعملية جراحية اليوم الخميس، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، إذ تصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

وفي ضوء تفاصيل مرض مفيد فوزي، حرص المحاور الكبير، عبر«الوطن» على طمأنة جمهوره بشأن تطورات حالته الصحية، بعد خضوعه لعملية توسيع القنوات المرارية صباح اليوم، وقضى إثرها ساعات قليلة داخل المستشفى ليعود بعدها إلى منزله في حالة صحية جيدة وسط أسرته.

تفاصيل مرض مفيد فوزي

وحول تفاصيل مرض مفيد فوزي، أضاف المحاور الكبير، قائلًا: «أنا الحمد لله كويس.. وداعًا للوجع.. خضعت صباح اليوم لعملية توسيع القنوات المرارية وبعد ساعات قليلة لإجراء العملية خرجت من المستشفى.. وأتواجد حاليًا في المنزل».

وكان المحاور مفيد فوزي، أعلن منذ أيام في لقاء تلفزيوني، عن خضوعه لعملية جراحية في القنوات المرارية صباح اليوم الخميس.

أزمة مفيد فوزي الصحية

وأعلن الإعلامي مفيد فوزي منذ أيام، في تصريحات تليفزيونية: «أغاني من آلام شديدة منذ فترة بسبب القنوات المرارية، الأمر الذي يتطلب إجراء عملية توسيع لها،العملية ستتم يوم الخميس، وتستغرق من 10 دقائق إلى ثلث ساعة».

وأضاف: «أرجو من الله أن تجرى وتكون عملية ناجحة، للأسف عشت الألم في سني صعب ليس مرغوب فيه، ولكن وجود الأصدقاء إلى جانبه يهون عليه كثيرً».

حزن مفيد فوزي بعد وفاة سمير صبري

وتعرض الإعلامي مفيد فوزي مؤخرا لوعكة صحية دخل إثرها أحد المستشفيات، إذ تلقى الرعاية اللازمة بعد حالة الحزن الشديد التي أصابته بعد وفاة أعز أصدقائه وهم، الفنان سمير صبري، والكاتب صلاح منتصر.

معلومات عن مفيد فوزي

مفيد فوزي من مواليد 19 يونيو عام 1933، بمحافظة بنى سويف، لقب بعد سلسلة برامج ناجحة بـ المحاور، شجعته والدته على موهبته الصحفية منذ الصغر، تخرج في كلية الآداب – جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية عام 1959.