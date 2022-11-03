مدير مصنع زيت لقناة الحياة: ننتج 70 طن يوميا

قال المهندس حسام علي، مدير أحد مصانع إنتاج وتصدير الزيوت ببرج العرب الجديدة، إن المصنع يعتمد في إنتاجه الأساسي، على عصر وتكرير وتعبئة زيوت الطعام، مشيرا إلى أن المصنع يستورد بذور فول الصويا، ثم يتم عصرها لاستخراج الزيت بنسبة 20%، وتحويل الباقي إلى أعلاف.

علي: لدينا طاقات لتكرير زيت الطعام تصل لـ200 طن يوميا

أضاف «علي»، خلال تصوير خارجي لبرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن طاقة المصنع الإنتاجية تصل يوميا لـ70 طن زيت، كما لديه طاقات لتكرير زيت الطعام بطاقة تصل لـ200 طن يوميا للتكرير والتعبئة.

علي: كلنا متأثرين فيما يخص الاستيراد كباقي دول العالم

واستطرد: «الزيت لما بيطلع بيكون زيت خام، وغير صالح للاستخدام الآدمي، وبيتم تحويله إلى مرحلة التكرير حتى يكون الزيت معد للاستخدام الآدمي، ثم إجراء عملية تكرير على الزيت المستخرج، وكلنا متأثرين فيما يخص الاستيراد زي باقي دول العالم».