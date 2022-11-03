مراسل «القاهرة الإخبارية» بموسكو: روسيا تراقب المواني خوفا من استخدام أوكرانيا لها

قال حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في موسكو، إن روسيا أكدت على لسان وزير الزراعة الروسي أن موسكو مستعدة لتسليم وتوريد الحبوب إلى الدول الفقيرة والأكثر فقرا، كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعهده بتصدير الحبوب للبلدان الفقيرة وتحديدا الحبوب الروسية المتواجدة في الموانئ الأوروبية.

وأضاف خلال الفقرة الإخبارية بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أن تلك الحبوب ما زالت محظورة حتى الآن، مشيرا إلى أنه في حال أراد الغرب وتحديدا الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية تخفيف حدة أزمة الغذاء عليهم الضغط على النظام الأوكراني من أجل الالتزام بالبنود المقدمة من القيادة الروسية، وفي حال خرق هذه البنود أو الضمانات الروسية وقتها بحسب تصريحات المراقبين ستوقف العمل في اتفاقية الحبوب بشكل نهائي، ولن تدخل في أي وساطات من جديد لاستعادة العمل في هذه الاتفاقية.

وتابع، أن روسيا تقوم بمراقبة الموانئ في الوقت الحالي من أجل معرفة فيما ستستخدم القوات الأوكرانية الموانئ، وفي حال التزام السلطات الأوكرانية بالضمانات التي طلبتها موسكو، ستقوم روسيا بتمديد اتفاق الحبوب لوقت آخر، وفي حال عدم التزام السلطات الأوكرانية بالاتفاقية حتى الـ 19 من الشهر الجاري سيتم اتخاذ قرار بوقف العمل بالاتفاقية.