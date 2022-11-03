الجيش الأوكراني يتهم روسيا باستخدام المدنيين كدروع بشرية في لوجانسك

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، أنّ القوات الروسية تستخدم المدنيين دروعا بشرية في لوجانسك، وكذلك تواصل إجلاء سكان خيرسون وزابوريجيا قسريا، مشيرا إلى أنّ القوات الروسية شنّت 80 هجوما براجمات الصواريخ على 20 بلدة، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

إسقاط طائرات مسيرة

وكشفت إدارة الدفاع الجوي الأوكراني، عن إسقاط 10 طائرات مسيرة، في غضون ذلك، أكد مجلس الأمن الروسي، أنّ الغرب يريد محو العرقية الروسية من أوكرانيا ولن نسمح بذلك، مشيرا إلى أنّ أوكرانيا تعدّ قنبلة قذرة بمشاركة الغرب، والوضع ينذر بكارثة عالمية.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلنت في وقت سابق إرسال مفتشين إلى أوكرانيا للبحث عن القنبلة القذرة، التي تتهم موسكو كييف بتصنيعها.