رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

الجيش الأوكراني يتهم روسيا باستخدام المدنيين كدروع بشرية في لوجانسك

كتب:

رؤى ممدوح
09:51 ص | الخميس 03 نوفمبر 2022
الأزمة الروسية الأوكرانية

الأزمة الروسية الأوكرانية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، أنّ القوات الروسية تستخدم المدنيين دروعا بشرية في لوجانسك، وكذلك تواصل إجلاء سكان خيرسون وزابوريجيا قسريا، مشيرا إلى أنّ القوات الروسية شنّت 80 هجوما براجمات الصواريخ على 20 بلدة، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

إسقاط طائرات مسيرة

وكشفت إدارة الدفاع الجوي الأوكراني، عن إسقاط 10 طائرات مسيرة، في غضون ذلك، أكد مجلس الأمن الروسي، أنّ الغرب يريد محو العرقية الروسية من أوكرانيا ولن نسمح بذلك، مشيرا إلى أنّ أوكرانيا تعدّ قنبلة قذرة بمشاركة الغرب، والوضع ينذر بكارثة عالمية.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلنت في وقت سابق إرسال مفتشين إلى أوكرانيا للبحث عن القنبلة القذرة، التي تتهم موسكو كييف بتصنيعها.

اقرأ المزيد:

الولايات المتحدة: كوريا الشمالية تزود روسيا بالقذائف المدفعية سرا

أمريكا: لا نمتلك مؤشرات على إمكانية استخدام روسيا للأسلحة النووية

عاجل.. روسيا تعلن استئناف مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب

عاجل.. روسيا تعتزم استدعاء السفير البريطاني على خلفية هجوم سيفاستوبول

روسيا: الناتو يعمل على إنشاء نظام دفاعي واسع النطاق على حدودنا

بوتين: روسيا مستعدة لمواصلة تعزيز العلاقات مع الجامعة العربية
بقلم رؤى ممدوح