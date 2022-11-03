مراسل «القاهرة الإخبارية» في موسكو: روسيا لن تقبل أي وساطات جديدة حال فشل اتفاقية الحبوب

كشف حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في موسكو، آخر التطورات الخاصة بشأن اتفاقية الحبوب بين روسيا وأوكرانيا، قائلا إن روسيا أكدت أنها تلقت ضمانات مكتوبة من الجانب الأوكراني برعاية الأمم المتحدة وتركيا، ولذلك استأنفت العمل في اتفاقية الحبوب.

وأضاف خلال الفقرة الإخبارية بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه لا يمكن للجانب الأوكراني تصدير الحبوب من المواني الأوكرانية، دون الموافقة الروسية، وأن أي اتفاق دون مشاركة روسيا، سيتعرض للخطر، وذلك بحسب تصريحات المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف.

وتابع «مشيك»، أن روسيا تلقت تعهدات بعدم استخدام الممرات لأغراض عسكرية، وأيضا أن تساعد الأمم المتحدة في رفع العقوبات عن الصادرات الروسية، وفي حال لم تلتزم الأمم المتحدة وأوكرانيا بهذه البنود ستتوقف روسيا بشكل تام فيما يتعلق باتفاقية الحبوب وستحمل النظام الأوكراني والأمم المتحدة لما سيحمله هذا الانسحاب من أعباء خاصة في أزمة الغذاء العالمية.