الكرملين: عودة روسيا إلى اتفاق الحبوب لا تعني الموافقة على تمديده

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إنّ عودة روسيا إلى اتفاق الحبوب، لا تعني الموافقة على تمديدها، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

اتفاق تصدير الحبوب

وأشار الكرملين إلى أنّ روسيا ستدرس نتائج اتفاق الحبوب قبل اتخاذ قرار بشأن تمديده، موضحة أنّه لا قرار حتى الآن بشأن تمديد صفقة الحبوب.

تفتيش 120 سفينة

من جانبه، أوضح مركز تنسيق تصدير الحبوب، أنّه جرى تفتيش 120 سفينة شحن تمهيدا لخروجها من مضيق البوسفور.

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إنّ موسكو ملتزمة بشأن التسوية في الشرق الأوسط ودعم مبادرة السلام العربية، معتبر الجهود الأمريكية بشأن السلام في الشرق الأوسط تخريبية، كما أشار إلى أنّ أوكرانيا استخدمت ممرات الحبوب بالبحر الأسود في أغراض عسكرية.