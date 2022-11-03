خروج 14 شخصا واحتجاز حالتين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بكفر الشيخ

اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على حالة 16 مصاباً، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال، تراوحت أعمارهم مابين 17 لـ35 سنة، قبل بورصة الرياض الأسماك على رافد الطريق الدولي الساحلي بالقرب من كوبري الثكنة بمركز الرياض، لتقوم غرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ، بالدفع بأكثر من 10 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلي مستشفي كفر الشيخ العام.

خروج 14 مصاباً بعد تلقي الإسعافات اللازمة

وتلقى المصابون الإسعافات اللازمة بعد إجراء الفحوصات اللازمة والخدمة الطبية، حيث خرج 14 مصاباً بعد تلقي الإسعافات اللازمة، وتم حجز حالتين في طوارئ الجراحة، لاستكمال علاجهما.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد أعلن رفع درجة الطوارئ بمستشفى كفر الشيخ العام، مكلفاً الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، والدكتور وائل أبو المجد، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لجميع المصابين في الحادث.