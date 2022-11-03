أصالة تهدي رامي صبري أغنية «شايفة فيك» بحضور جمال سليمان ورغدة

رحّبت النجمة السورية أصالة نصري، بالفنان رامي صبري، خلال إحياء حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية في دورته الحادية والثلاثين المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية.

وقالت أصالة، على هامش الحفل: «منذ أن قدمت لمصر هناك شخصيات تعرفت عليها لم تتغير قط منها الفنان رامي صبري ملحن أغنيتي الحالية شايفة فيك.. أحب أرحب به»، فيما كما حرص عدد من الفنانين للتواجد بحفل أصالة، منهم جمال سليمان ورغدة.

كانت أصالة قد بدأت الحفل بأغنية شكرًا، ثم قدمت أغنيات بعدك عني وبنت أكابر وشايفة فيك، ومن المقرر أن تشدو أصالة في الحفل بأكثر من 15 أغنية.