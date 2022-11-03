تخفيضات على أسعار شواطئ الإسكندرية في الشتاء.. دخول الفرد يبدأ من 5 جنيهات

شهدت الإسكندرية مبادرات عدة لتنشيط السياحة الشاطئية شتاءً، دون اقتصارها على الصيف فقط، وهو الأمر الذي بدء بإعلان فتح الشواطئ العامة مجانًا للتريض، ما تبعه إطلاق بادرة أخرى من مستأجري الشواطئ المميزة والسياحية لتخفيض قيمة الدخول، الأمر الذي من شأنه انتعاش السياحة الشتوية.

وقال اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن الإسكندرية تشهد فتح 8 شواطئ مجانية خلال فترة الشتاء في ظل طقس الإسكندرية المعتدل، وهم 6 شواطئ عامة، بالإضافة إلى شاطئي المندرة والانفوشي المجانيين طوال العام.

تخفيضات على تذاكر الشواطئ المميزة والسياحية

وأضاف رشاد في تصريحات لـ«الوطن»، أن مسؤولي 8 شواطئ مؤجرة انضموا إلى المبادرة بجانب الشواطئ العامة، من خلال فتح الشواطئ المميزة والسياحية بتخفيض أسعار تذاكر الدخول الخاصة بها، بتخفيض يتراوح من 33% إلى 50% وفقًا لقرار كل مستأجر.

أسعار شواطئ الإسكندرية بعد التخفيض الشتوي

وأشار إلى أن الأسعار الشتوية في تلك الشواطئ تمثلت في التالي:

1- شاطئ طاحونة المندرة السياحي بلغ سعر تذكرة الدخول 15 جنيهًا بدلا من 25 جنيهًا.

2- شاطئ وانلي المميز بلغ سعر تذكرة الدخول به 10 جنيهات بدلا من 15 جنيهًا.

3- شاطئ العصافرة أصبح سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات بدلا من 10 جنيهات.

4- شاطئ ميرامار الأوسط المميز سعر تذكرة الدخول به 10 جنيهات بدلا من 15 جنيهًا.

5- شاطئ إدوارد الخراط، أصبح سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات بدلًا من 10 جنيهات.

6- شاطئ الفنار المميز بلغ سعر تذكرة الدخول به 10 جنيهات بدلا من 15 جنيهًا.

7-شاطئ أبوهيف المميز بلغ سعر تذكرة الدخول به 10 جنيهات بدلا من 15 جنيهًا.

8-شاطئ إسحاق حلمي المميز بلغ سعر تذكرة الدخول به 10 جنيهات بدلا من 15 جنيه.