هل يشارك فضل شاكر في فعاليات مونديال قطر؟

تصدر اسم المطرب اللبناني فضل شاكر، خلال الساعات القليلة الماضية، مؤشرات البحث على «جوجل»، بعد تداول أخبار مشاركتة في فعاليات مونديال قطر الفنية، الأمر الذي أغضب عدد من ردود السوشيال ميديا بسبب وجود عدد من الأحكام القضائية ما زالت على شاكر.

فضل شاكر يلزم الصمت

ومن ناحية أخرى، اختار المطرب اللبناني فضل شاكر ألتزام الصمت،ولم ينفي او يؤكد حتى الآن مشاركتة في فعاليات مونديال قطر الفنية،ولكن أكتفي التفاعل مع جمهوره عبر السوشيال ميديا بالترويج لاغانية الجديدة،ونسب المشاهدات التي حصلت عليها عبر اليوتيوب.

أغنية «خلينا نعيش»

وحقق الفنان فضل شاكر مؤخرا نجاح كبير بأغنيتة الجديد «خلينا نعيش»والذي طرحها في يونيو الماضي وهي من كلمات وألحان سليم أبو جودة وتوزيع علي أباظة، ومكس وماستر خالد سند، وإشراف عام إياد النقيب.

كلمات أغنية خلينا نعيش

وتحمل أغنية خلينا نعيش رسالة للتفاؤل وبث الأمل من خلال الكلمات التالية: «يلا ع قلبي تعا ضحكه مني طلعا روحي فيي رجعا.. برتاح خلينا نعيش ننسى اللي صار.. خلينا نعيش نكفي المشوار تحكي بعيد وبسمعك.. غايب عني وبقشعك.. ارجعلي وخليني معك.. مرتاح».

نشاط فضل شاكر الفني

وحرص الفنان فضل شاكر بعد عودتة للساحة الغنائية علي طرح أغنية جديدة كل شهر تقريبا،تتنوع بين الرمانسي والدرامي، منهم أغنية «بجامل ناس» من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد يوسف، توزيع عمر الصباغ، أغنية بعنوان «توقعني»، وهي من كلمات محمد القاسمي، ومن ألحان إبراهيم الغانم، أغنية «قاعد مكانّا» كلمات الشاعر أحمد المالكي، فيما قام بتلحينها إسلام زكي، ومكس وماستر وتوزيع إلهامي الدهيمة، وأحمد حسام.