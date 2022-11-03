سعر قنطار القطن اليوم.. «طويل التيلة البحري» يسجل 4225 جنيها

سجل سعر قنطار القطن، في مزادات الوجه البحري والقبلي خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس، ارتفاعا طفيفا، إذ سجل سعر قنطار القطن طويل التيلة البحري 4225 جنيها للقنطار الواحد، كما استقر سعر قنطار القطن لطويل قبلي 3950 جنيها، ويتميز قطن طويل بحري بفارق سعر 275 جنيها عن كل قنطار لجودة القطن «الشعر» في حقول وجه بحري دون غيره.

سعر القطن اليوم

أشار الدكتور محمد أبو اليزيد رئيس قسم تربية القطن على مستوى الجمهورية، ورئيس قسم تربية القطن بمحطة بحوث سخا الزراعات الحقلية، بكفر الشيخ، في تصريح خاص لـ«للوطن»، أن أسعار القطن اليوم شهدت ارتفاعا بقيمة 25 جنيها عن كل قنطار قطن لطويل بحري، و175 جنيها عن كل قنطار قطن طويل بحري خلال الـ 48 ساعة الماضية، وسجل سعر قنطار القطن اليوم الخميس 4225 جنيها، بينما استقر سعر قنطار القطن طويل قبلي اليوم 3950 جنيها، وهو الأمر الذي يعود علي قطاع كبير من المزارعين بأرباح مالية كبيرة جراء حصيلة بيع محصول القطن.

زراعات محصول القطن للعام الجاري

وأوضح الدكتور محمد أبو اليزيد، أن محصول هذا العام من القطن طويل التيلة حقق نحو 14 قنطار قطن إنتاجية عن كل فدان القطن طويل التيلة من أنواع جيزة 97، 94 وجيزة 96، وجيزة 93، كونها من أصناف بذرة القطن التي تساعد على زيادة الإنتاج، والتي تنتج داخل مركز بحوث الزراعات بسخا، بمحافظة كفر الشيخ.