سعر قنطار القطن اليوم 2022.. «بحري» يسجل 4050 جنيها

استقر سعر قنطار القطن اليوم الثلاثاء 2022 خلال التعاملات الصباحية بعدد من المزادات التي عقدت في الوجهين البحري والقبلي، ليسجل سعر قنطار القطن طويل بحري 4050 جنيها، كما استقر سعر قنطار القطن لطويل قبلي عند 3850 جنيها، طبقا لآخر التعاملات للشركات المعنية بشراء محصول القطن من قبل المزارعين بعدد من محافظات مصر.

أسعار القطن وآخر جني

وأكد الدكتور محمد أبو اليزيد رئيس قسم تربية القطن على مستوى الجمهورية، ورئيس قسم تربية القطن بمحطة بحوث سخا الزراعات الحقلية، بمحافظة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أن جني محصول القطن سينتهي في منتصف الشهر الجاري، وسط إنتاجية فائقة للفدان الواحد، الذي سجل نحو 13 قنطار قطن طويل التيلة، وذلك في الوجهين البحري والقبلي.

وأشار «أبو اليزيد»، أن إنتاجية جني القطن هذا العام تخطت نحو مليون و400 ألف قنطار قطن طويل التيلة، والذي سجل سعر قنطار القطن اليوم لطويل بحري 4050 جنيها، والقطن طويل قبلي والذي سجل سعر قنطار القطن اليوم 3850 جنيها.

أصناف تنافس العالمية

وأوضح رئيس قسم تربية القطن على مستوى الجمهورية، أن القطن طويل التيلة المنزرع بعدد من محافظات الجمهورية هو سر التميز في الإنتاجية العالية لمحصول القطن هذا العام من أصناف جيزة 97، 94 وهما من الأصناف عالية الإنتاج المحصول، التي يتميز به القطن المصري ضمن التصنيف العالمي.