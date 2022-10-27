سعر قنطار القطن اليوم 2022.. 3850 جنيها لـ«طويل التيلة» بحري

سجل سعر قنطار القطن اليوم الخميس 3850 جنيها للقطن طويل التيلة بحري، و3700 جنيه للقطن طويل التيلة قبلي، وفقا لآخر المزادات العلنية لتداول القطن المصري.

وبلغت المساحة المنزرعة من القطن به 337 ألف فدان على مستوى محافظات الجمهورية.

سعر قنطار القطن اليوم الخميس

وأكد الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بمحطة بحوث الزراعات بسخا، بمحافظة كفر الشيخ، أن مصر قد حققت قفزة نوعية كبيرة في مجال التصدير لمحصول القطن طويل التيلة لأصناف من القطن طويل بحري جيزة 94، وجيزة 97، علاوة على أصناف القطن فائق الطول 93، و 96، والتي يتم زراعتها على مستوى محافظات الوجهين البحري، والقبلي لمحصول القطن خلال موسم الجني 2022.

يذكر أن مركز بحوث سخا في كفر الشيخ، يعد من المراكز البحثية التي تعمل على إنتاج تقاوى من المحاصيل بكفاءة عالية مثل تقاوى الأرز، وبذرة القطن، والشعير، والذرة الشامية، والكتان، والقمح، كما يضم أكثر من 16 معملا مركزيا لتحليل التربة، والآفات المتعلقة بتقاوي المحاصيل المتنوعة كأفضل مركز في أفريقيا.