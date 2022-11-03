مهندس مصري لـ«مصر تستطيع»: توليت مهمة تأسيس إقليم أمازون في البحرين من الخطوة الأولى

قال تامر الجوهري، المدير الإقليمي لأمازون سويسرا ومؤسس أمازون البحرين، إنه اتخذ قرار السفر إلى سنغافورة، عندما وجد أن الخبرة التي يحتاج إليها متوفرة خارج البلاد لظروف كثيرة، وكانت المفاضلة بين عدة دول، منها سنغافورة التي اختارها للتقدم التكنولوجي فيها، «أمازون كان لها تواجد في سنغافورة منذ مدة، وكان عامل التطور بها سريع للغاية، جعلني أتوجه إليها لأتعلم وأتطور أسرع».

وأضاف خلال استضافته ببرناج «مصر تستطيع»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة «dmc»، أنه ظل في سنغافورة عامين، و«كنت مسؤولا عن قطاع التشغيل الذي يشمل كل الأنظمة المتواجدة هناك من الدعم الفني والتقني، وكان فريقي يؤدي الدعم على مدار الساعة، وكان كبيرا والمسؤولية كبيرة».

وتابع: «تواجدت عامين في سنغافورة، وتضاعف عدد الفريق، وأصبح هناك تواصل مع الإدارة، وكانوا بصدد بناء الإقليم الخاص بأمازون في البحرين، كأول إقليم يبني في الدول العربية، وبحكم المجال كانت الخبرات المطلوبة تستوجب إرسال أشخاص بخلفيات عربية، فوقع الاختيار علي».

واستطرد: «أخذت الخطوة لأنك بتبني الإقليم من الألف إلى الياء، وفرصة إنك تساهم في اختيار الكفاءات والكوادر وتدريبها وإنك على علم بالثقافة دي فستختار وتساعدعهم في تحديد ما ينفع مع هذه الثقافة وما لا ينفع، ثم استقريت في البحرين نحو 4 سنوات، وتوسعنا وعينا الطواقم وأطلقنا الإقليم، وكان أول إقليم لأمازون في البحرين، وكانت خطوة كبيرة للغاية بالاشتراك في شيء من بدايته».