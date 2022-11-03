عالم متخصص في علاج السرطان لـ«مصر تستطيع»: تقديم حلول أكثر للمرضى صميم عملي

قال الدكتور أحمد فيصل، المدير الطبي العالمي للأورام بشركة «دايتشي سانكيو» للأدوية بميونخ، إن محور عمله يقع بين النتائج الأولية للأبحاث، وكيفية توظيف الدواء للمرضى، واستخدامه بشكل أكبر، وتقديم حلول أكثر.

وأضاف خلال استضافته ببرناج «مصر تستطيع»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة «dmc»، أن هناك نتائج معينة لسرطان الرئة، من الممكن أن تكون مفيدة لجزء معين من المرضى، «دوري إجراء أبحاث لتوسيع استخدام الدواء، وإفادة أكبر عدد من المرضى، إزاي نقدر نقلل الآثار الجانبية الخاصة بالعقار، ونعمل أبحاث نقدر نطول إمكانية استخدام العقار، ونعلي نسب الاستفادة أو الشفاء للمرضى».

حبي لمجال الدواء بدأ من والدي

عن حبه لمجال الدواء، أوضح أن الفضل في ذلك يرجع إلى والده: «الإلهام بدأ منذ كنت طفلا، كان دايما أبويا يسيبنا كتير في البيت، ويقابل دكاتره في مؤتمرات وييجي بأخبار وعلم جديد، شفت نفسي إني أعمل زي والدي، وكان دايما جوايا إحساس إني عايز أبقى زي والدي، وأدرس صيدلة وأشتغل في شركات أدوية».

واستطرد: «الوالد صيدلي، وعمل في مجال شركات الدواء، ما يقرب من 40 سنة عمل في المجال، وعمل في شركات أدوية عالمية»، مشيرا إلى أن عدد العاملين في الشركة التي يعمل بها هو تتخطى الـ16 ألف موظف.