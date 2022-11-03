والده كلمة السر في حياته.. عالم مصري يحكي لـ«مصر تستطيع» فضل أبيه عليه

قال الدكتور أحمد فيصل، المدير الطبي العالمي للأورام بشركة «دايتشي سانكيو» للأدوية بميونخ، إن حبه لمجال الدواء يرجع الفضل فيه لوالده، فقد كان ملهما له بسفرياته إلى مؤتمرات عديدة، وعمله في الشركات العالمية المختلفة، ما يتجاوز 40 عاما.

وأضاف خلال استضافته ببرناج «مصر تستطيع»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة «dmc»، أن الإلهام بدأ منذ كنت طفلا، «كان أبي يتركنا كثيرا في المنزل لمقابلة أطباء أو متخصصين في هذا المجال، في مؤتمرات، ويعود محملا بالأخبار والحكايات، وعلم جديد».

وتابع المدير الطبي العالمي للأورام بشركة «دايتشي سانكيو» للأدوية بميونخ، انه رأى نفسه في والده، «كان لازم أعمل زي والدي، وكان دايما جوايا إحساس إني عايز أبقى زيه، وأدرس صيدلة وأشتغل في شركات أدوية».

واستطرد: «الوالد صيدلي، وعمل في مجال شركات الدواء، ما يقرب من 40 سنة عمل في المجال، وعمل في شركات أدوية عالمية»، مشيرا إلى أن عدد العاملين في الشركة التي يعمل بها هو تتخطى الـ16 ألف موظف.