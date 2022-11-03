المدير الإقليمي لأمازون سويسرا يحكي لـ«مصر تستطيع» كيف كون العمل التطوعي شخصيته

قال تامر الجوهري، المدير الإقليمي لأمازون سويسرا، ومؤسس أمازون البحرين، إن العمل التطوعي ساعده في بداية حياته، فيكسبك مهارات التعامل مع الناس بجميع جنسياتهم، وينمي أسلوب حديثك، وكيف تعمل في فريق، وهي أمور من المهم تعلمها أثناء الصغر، خصوصا في مرحلة الثانوية والجامعة.

وأضاف خلال استضافته ببرناج «مصر تستطيع»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة «dmc»، أنه بدأ العمل التطوعي في مصر خلال التسعينيات، إذ كانت تنظم مؤتمرات شارك بها، ونمت لديه مهارات التواصل، «البداية كانت من خلال جمعية صغيرة اسمها (أصدقاء السائح)، وكان أول شيء عملناه إنهم رشحونا للمشاركة في دورة الألعاب الإفريقية، وكنا نرافق الوفود»، وكذلك تنظيم المؤتمر العالمي للمكفوفين.

وأضاف: «تعرفت على جانب آخر من البشر وهم ذوي الهمم، وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية وقتها هي من تتولى هذا الأمر، وعلمونا كيف نتعامل مع المكفوفين، وخلال هذه الفترة تعلمت كيف أرى الحياة بمنظور أوسع».

ووجه نصيحته لأولياء الأمور: «خلي ابنك يشارك في أي أنشطة بها عمل جماعي وهيساعده ذلك في تنمية شخصيته، والتعاون ومساعدة الغير، وهيخليه مينتظرش مقابل، ولكن هيخليه يساعد، هذه الثقافة موجودة باستمرار وكثافة في سويسرا، ومن السهل اندماج ابنك في هذا الأمر».