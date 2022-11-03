سيارت تجوب الدقهلية لتوفير الأرز للمواطنين: سعر الكيلو معبأ 12جنيها

أطلق قطاع التموين بمحافظة الدقهلية، اليوم، مبادرة لبيع الأرز المعبأ بسعر 12 جنيهاً للكيلو؛ لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة.

وقالت غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة شربين، إنه بالتنسيق والتعاون مع السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، جرى توفير 10 أطنان أرز معبأ وإتاحتها من خلال سيارات أمام رئاسة مجلس مدينة شربين للبيع للمواطنين بسعر 12 جنيهًا للكيلو.

إتاحة كمية 15طن من الأرز الأبيض المعبأ

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان لها، أنها وفرت كمية قدرها 15طن من الأرز المعبأ أمام الاستاد بمدينة المنصورة، تباع بسعر 12 جنيهًا للكيلو.

رفع المعاناة عن كاهل المواطنين

وأوضحت المحافظة، استمرار جهودها لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة، وتكثيف جهود قطاع التموين بالتعاون مع الوحدات المحلية علي مستوى المحافظة، لمراقبة الأسواق والتصدي لكافة محاولات التلاعب بأقوات المواطنين وذلك للتيسير عليهم، في إطار توجيهات رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية لتوفير السلع الأساسية بالأسعار المناسبة.