السرعة الزائدة السبب المبدئي لحادث سوهاج.. و22 سيارة إسعاف لنقل الضحايا والمصابين

كشفت التحريات الأولية بحادث سوهاج اليوم الذي وقع بين سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي، باتجاه محافظة البحر الأحمر عند الكيلو 60 بعد صينية مركز أخميم بمحافظة سوهاج، أن سبب الحادث راجع إلى السرعة الزائدة لإحدى السيارتين مما أدى لفقدان السائق السيطرة على عجلة القيادة.

الدفع بـ22 سيارة إسعاف

صرح الدكتور هاني فؤاد مدير مرفق الإسعاف بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، أنه جرى الدفع بـ 22 سيارة إسعاف حتى الآن لنقل 3 متوفين لمشرحة مستشفى أخميم المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، و22 مصابًا لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

كان اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي ووجود مصابين ووفيات وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارِ التعرف على المصابين والضحايا.