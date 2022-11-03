طفلة تقتحم المسرح على أصالة وتبكي.. ورد فعل غير متوقع من الفنانة

أحيت المطربة الكبيرة أصالة، حفلا بدار الأوبرا، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، وافتتحت بأغنية «شكرا»، وسط ترحيب كبير من الحاضرين.

واقتحمت طفلة المسرح على أصالة، لالتقاط صورة معها وهي تبكي، فأحضتنتها أصالة وقالت: «كتير راقيين الأطفال اللي يسمعوني»

أصالة ترحب بأسرتها: ابني علوشي العبقري بتاعنا

رحبت الفنانة السورية أصالة نصري، بعائلتها خلال حفلها بمهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، على مسرح النافورة، فائلة: «أحب أرحب بعائلتي شام بنت الشام، ولودي وعلوشي العبقري بتاعنا في البيت، وأمي اللي جابتني وباقي أسرتي وأصدقائي».

وحرص عدد من الفنانين على التواجد بالحفل، منهم جمال سليمان ورغدة، وكانت أصالة، بدأت الحفل بأداء أغنية «شكرا» ثم قدمت أغنيات «بعدك عني وبنت أكابر وشايفة فيك».