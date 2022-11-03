أصالة تتألق في ختام مهرجان الموسيقى العربية على قناة الحياة

تألقت الفنانة السورية أصالة نصري بعد صعودها على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، في الليلة الختامية لمهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية.

أصالة: غنوا معايا حتى لو أزواجكم بعيدًا عنكم

ومع إطلالتها لجمهورها على خشبه المسرح، وجهت أصالة الشكر لكل الحاضرين بسبب مساندتهم ودعمهم لها، قائلة: «لولا محبتكم ما كنت أعرف ما سأكون»، وطلبت من جمهورها الغناء معها على أغنية «بعدك عني»، مازحة بقولها: «غنوا معايا حتى لو أزواجكم بعيدًا عنكم، مثلا في شرم الشيخ».

أصالة تشدو بأغنيات جديدة وأخرى تراثية

وشدت الفنانة بمجموعة كبيرة من أغنياتها بين الجديد منها والتراثي القديم، ومن بينها «شكرا»، و«يا مجنون»، وغيرها من الأغنيات التي أحبها الجمهور المصري، وعدد من الأغنيات التي تعود لكوكب الشرق أم كلثوم، وعدد من المطربين القدامى، إذ شاركها الحضور ابنتها «شام»، وباقي أبنائها لدعمها في الحفل، إذ رفع الحفل لافتة كاملة العدد منذ أيام.

قائد فرقة أصالة: سعيد بمشاركتي في مهرجان الموسيقى العربية

كان الموسيقار مصطفى حلمي أمين، قائد فرقة أصالة، قال في تصريحات سابقه لـ«الوطن»، إنه سعيد للغاية لمشاركة أصالة في مهرجان الموسيقى العربية، مضيفًا أنها دائما مبدعة، لكنها تكون أكثر إبداعًا عندما تلتقي بجمهور مهرجان الموسيقى العربية، وأنها تقدم باقة من الأغنيات التي يحبها المصريون، وحضور الحفل، متمنيا التوفيق من الله.

وحفلات مهرجان الموسيقى العربية، شهدت نجاحا كبيرا، بحضور أكبر النجوم في الوطن العربي، من بينهم ملحم زين، جنات، راغب علامة، عاصي الحلاني، هاني شاكر، مدحت صالح، مي فاروق، علي الحجار، فؤاد زبادي، عمر خيرت، نادية مصطفى، مروة ناجي، محمد الحلو،كارول سماحة، رامي عياش، عفاف راضي.