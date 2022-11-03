أصالة: «عاوزة أتعلم التصوير السيلفي من أحلام»  

مازحت الفنان السورية أصالة نصري، جمهورها في حفل مهرجان الموسيقى العربية بدورته الحادية والثلاثين، المقام على مسرح النافورة.

وطلبت أصالة من جمهورها، التقاط صورة سليفي، لكنها فشلت فطلبت مايسترو الحفل مصطفى حلمي التصوير ثم قالت: «لازم أتعلم التصوير من صديقتي أحلام»، مضيفة «الحفلة الماضية هناك سيدة قالت لي: أنتِ قوية، وظللت أبحث عنها، وأنا أشكرها على ما قالته».

كانت أصالة، رحبت بالفنان رامي صبري، قائلة منذ أن قدمت لمصر هناك شخصيات تعرفت عليها لم تتغير قط، منها الفنان رامي صبري، ملحن أغنيتي الحالية «شايفة فيك»، أحب أرحب به.

كما حرص عدد من الفنانين، للتواجد بالحفل، منهم جمال سليمان ورغدة.

وبدأت أصالة الحفل، بأداء أغنية «شكرا»، ثم قدمت أغنيات «بعدك عني وبنت أكابر وشايفة فيك»، ومن المقرر أن تشدو بأكثر من 15 أغنية.