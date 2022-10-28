علي الحجار: «أجيد الغناء الشعبي ولكن الجمهور لن يتقبله مني»

كشف الفنان علي الحجار عن عدد الأغاني التي غناها طوال مسيرته الفنية، موضحًا أنها وصلت إلى 3000 أغنية حتى الآن، مضيفًا «بس أنا اعتقد إن عندي أكتر من كده» مشيرًا إلى أنه غنى تترات 120 مسلسلًا كأغاني المقدمة والنهاية وأغاني موجودة داخل المسلسل، بالاضافة للغناء داخل 33 مسرحية.

الأبنودي والشريعي وحجاب لهم دور في اغاني الدراما

وأكد علي الحجار خلال لقائه مع الإعلامية درية شرف الدين في برنامج «حديث العرب من مصر» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن الشاعر عبدالرحمن الأبنودي وعمار الشريعي وسيد حجاب لهم فضل كبير في تغيير الفكرة عن الغناء للدراما التلفزيونية، مؤكدًا أن هذه الأغاني يجب أن يكون لها علاقة بالمشهد وقصة المسلسل.

وأشار الحجار إلى أنه لم يقدم أغاني شعبية ولكنه يجيدها، ولكن الجمهور لن يقبلها منه، رافضًا تصنيفه كمطرب سياسي، مؤكدًا أن غنائه لبعض المواقف لا يعني أنه مطرب سياسي.