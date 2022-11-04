إصابة 3 أشخاص في مشاجرتين منفصلتين بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج إصابة 3 أشخاص في واقعتين منفصلتين، بسبب المزاح بين الأصدقاء، خلال الساعات الماضية.

ومازح صديقان بعضهما البعض ليتحول المزاح لمشاجرة بالأعيرة الناريه حيث تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد ورود بلاغ لمركز طما بوجود مشاجرة ومصابين ببندر طما.

الانتقال لموقع الحادث

وبالانتقال لموقع الحادث تبين أنها بين كل من: «بشار ج ق ع» 20 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية مصابا برش خرطوش بالفخذ الأيمن، وتم نقله لمستشفي أسيوط الجامعي، و«بهي الدين م ع» - 20 سنة عامل، مصابا بجرح طعني بالصدر من الناحية اليسرى، وتم نقله لمستشفي أسيوط الجامعي.

ضبط طرفي المشاجرة

وتم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الطرف الأول سلاح أبيض، والطرف الثاني فرد خرطوش محلي الصنع، وأفادا بأنهما تبادلا الاتهامات، وتعدى كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها.

الحادثة الثانية

في سياق منفصل، تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج تفيد ورود بلاغ لقسم جرجا من مستشفي جرجا العام بوصول المدعو «محمد م خ» سن 14 عامًا، طالب، ويقيم دائرة القسم مصابا بجرح قطعي بالرقبة من الناحية اليسري، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبسؤال عمه المدعو «عبد الواحد م خ»، سن 19 عامًا طالب ويقيم بذات الناحية أفاد بحدوث مشاجرة بين نجل شقيقه وبين المدعو «خالد ح» مع سن 14 طالب ويقيم بذات الناحية أمام مدرسة مصانع سكر جرجا الإعدادية عقب انتهاء اليوم الدراسي حيث تعدى عليه فيها المشكو في حقه بقطعة زجاجية مما نتج عنها إصابته بسبب المزاح فيما بينهما.

من جانبه، قال مرسي أشرف المحامي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن عقوبة الضرب تصل إلى سجن 3 سنوات وترتفع العقوبة حتى 10سنوات عندما يفضى الضرب لعاهة مستديمة.