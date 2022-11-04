أسماء المصابين والمتوفين في حادث تصادم سيارتي «ميكروباص» بسوهاج

وقع حادث تصادم بين سيارتين «ميكروباص» بالطريق الصحراوي الشرقي بمركز أخميم، وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بورود بلاغ لمركز أخميم من غرفة عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومتوفين ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز.

الانتقال لموقع الحادث

وبالانتقال لموقع الحادث تبين أنه أثناء سير سيارة «ميكروباص» قيادة المدعو «صالح ج ا»، 25 سنة، سائق ويقيم دائرة مركز المراغة، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة أخرى «ميكروباص»، قيادة المدعو «مؤمن ا ا ي»، 35 سنة، سائق ويقيم بمحافظة قنا، ونتج عن الحادث وفاة كل من قائد السيارة الأولى والثانية و«عوض ا ا ع»، 41 سنة، مزارع، ويقيم دائرة المركز و«أحمد ح م م» 50 سنة، عامل، ويقيم في قنا، وطفل مجهول الهوية يبلغ من العمر حوالي 6 سنوات وطفلة مجهولة الهوية تبلغ من العمر سنتين.

حصر المصابين

وتبين أيضا إصابة كل من: «محمود ع ص»، 41 سنة، سائق ويقيم قنا، بكسر في عظام الجمجمة وغيبوبة، و«أميرة ا ح م» 19 سنة ربة منزل، وتقيم بمحافظة قنا، مصاب بكسر بعظام الوجه، و«محمد ف ع ح»، 16 سنة عامل ويقيم قنا، مصاب كسر بالقدم واليد اليسرى و«سعيد ا ع ح» 22 سنة، عامل، ويقيم في قنا مصاب باشتباه نزيف بالمخ، و«مروة ع س»، 31 سنة ربة منزل، وتقيم في قنا، مصابة باشتباه نزيف بالمخ، ونجلها الطفل «سيف م ح م»، 3 سنوات ويقيم في قنا، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، و«دينا ص ر»، 29 سنة ربة منزل، وتقيم قنا ، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، ونجلتها الطفلة «ندى ص س ع»، 6 سنوات، وتقيم في قنا، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، و نجلها «محمد ص س ع» البالغ من العمر 9 شهور، ويقيم في قنا، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، و«بسمة ف م ع»، 25 سنة ربة منزل تقيم في قنا، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، و نجلها «كيرلس م ن م»، 5 سنوات يقيم قنا، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، «أبانوب س ع م»، 28 عامل، ويقيم في قنا مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.

المصابون في حادث سوهاج

وشلملت قائمة المصابين أيضا: «محمود م ح ع»، 39 سنة، عامل ويقيم في القاهرة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم و«مؤمن ح ش ج»، 25 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة، ويقيم في دائرة مركز جرجا، باشتباه كسر بالفقرات العنقية، و«ياسر م ا ح»، 34 سنة عامل، ويقيم دائرة مركز المنشاة، مصاب باشتباه نزيف بالمخ وكسر بالفخذ الأيسر، و«محمد ف ث»، 47 سنة عامل، ويقيم بندر أخميم مصاب بكدمات متفرقة بالجسم و«علي ع م »، سن 35 عامل، ويقيم دائرة مركز جهينة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، «محمود ا ا ع» 30 سنة عامل، ويقيم دائرة مركز المراغة، كدمات متفرقة بالجسم، و«محمد ا ع ع» 41 سنة، عامل ويقيم دائرة مركز المراغة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم و«علي ا ع ا»، 32 سنة، عامل ويقيم دائرة مركز المراغة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم و«محمد ر ا م»، 29 سنة، عامل، مقيم دائرة مركز جهينة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، و«محمد ج ا ا»، 31 سنة عامل ويقيم مركز جهينة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، و ذكر مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر مصاب باشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ.

نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج

وجميع المتوفيين والمصابين من مستقلي السيارتين، وتم نقلهم لمستشفيات أخميم المركزي وسوهاج الجامعي والتعليمي، وقد أفاد المصابون جميعًا بمضمون ما تقدم وتم تحرير محضر بالواقعة.