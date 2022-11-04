طريقة التسجيل لحضور مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.. 30 مكتبا وتخصيص مكان لذوي الهمم

أعلنت الجهات المختصة بالإشراف على عملية تسجيل الحضور في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، تخصيص أماكن للتسجيل والحصول على تصريح للدخول، وتقع خلف المركز الدولي للمؤتمرات والذي يستضيف الرؤساء والزعماء المشاركين في قمة المناخ.

تسهيل عملية الدخول والخروج

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تفقد باب 7، المخصص للتسجيل والحصول على التصريح بالحضور، موضحا أن كل شخص له مكان مخصص يتواجد فيه ولا يسمح لأي شخص دخول منطقة غير المصرح له بها، تنفيذا لتوجيهات الشركة المنظمة للقمة رقم 27، وذلك لضمان سهولة عملية الدخول والخروج.

وخلف المركز الدولي للمؤتمرات، أعدت الشركة المنظمة لفعاليات القمة «موقف كبير» مزود بمظلات يسع لأكثر من 200 سيارة وحافلة، وفي هذا المكان يقوم الشخص بترك سيارته ويركب أتوبيسا يعمل بالكهرباء أو بالغاز ليقوم بتوصيله حتى باب 7 المخصص للتسجيل.

كما تم توفير كراسي متحركة أمام خيمة التسجيل لنقل ذوي الهمم للتسجيل، مع وجود تنظيم دقيق لحركة المرور، لضمان عدم حدوث تكدس، بالإضافة لوجود خطوط سير محددة للسيارات والأتوبيسات.

طريقة الحصول على التصريح

وللحصول على التصريح، لا بد أن يكون الشخص المتقدم لذلك حصل على موافقة مسبقة من الأمم المتحدة وجرى تأكيد حضوره عن طريق استلامه رسالة على البريد الإلكتروني الخاص به، ويظهر الهوية الشخصية أمام مكاتب التسجيل البالغ عددها 30 مكتبا، بينها مكان مخصص لذوي الهمم.

وفور التأكد من حضور الشخص، يقوم أحد الموظفين بتصويره ويوقّع على جهاز تابلت ثم يتم طباعة التصريح الخاص لحضور قمة المناخ بشرم الشيخ 2022.