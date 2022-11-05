أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم السبت 5-11-2022

تراوحت أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم، حيث تهتم ربات البيوت بمتابعة تطورات الأسعار بشكل يومي، لشراء احتياجات المنزل التي لا يمكن الاستغناء عنها من الخضروات، مثل الطماطم والبصل والفلفل والجزر وغيرها.

وتقدم «الوطن» أسعار الخضروات بمختلف أنواعها في الأسواق المحلية حسب الجولة الصباحية التي تجريها في الأسواق اليوم السبت 5 نوفمبر الحالي، وذلك كما يلي:

أسعار الخضروات في الأسواق المحلية

سجل سعر كيلو الفلفل الرومي بين 7 و9 جنيهات، واختلف سعر كيلو الفلفل الحامي بين 6 و7 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الجزر بين 9 و11 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 10 و13 جنيهًا، كما اختلف سعر كيلو الفلفل ألوان بين 25 و27 جنيها.

وسجل سعر الكرنب 10 جنيهات للكيلو، كما سجل سعر كيلو الباذنجان البلدي 7 جنيهات، وسجل سعر القرنبيط 10 جنيهات، وجاء سعر كيلو القلقاس 7 جنيهات.

سعر البصل في الأسواق

وتراوح سعر كيلو البصل الأحمر بين 5 و6 جنيهات، أما البصل الأبيض فاختلف سعره بين 7 و8 جنيهات، وسجل سعر كيلو الطماطم بين 5 و8 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الخيار بين 8 و10 جنيهات، وجاء سعر الكابوتشا الواحدة بـ11 جنيها.

كما تراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 12 حتى 20 جنيها، كما وصل سعر كيلو البامية إلى 25 جنيها.