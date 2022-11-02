أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 2-11-2022

أعلن سوق العبور عبر الموقع الإلكتروني الرسمي له أسعار الخضروات في الأسواق بشكل يومي حتى يتمكن المواطنون وتجار الجملة من متابعة الأسعار الذي تباع فيه السلع بأسعار منخفضة عن الأسواق المحلية.

وتقدم «الوطن» أسعار الخضروات في الأسواق المحلية عبر الجولة التي تقوم بها يوميا، وفي سوق العبور من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي اليوم الأربعاء 2 نوفمبر الحالي، وذلك كما يلي:

أسعار الخضروات في الأسواق المحلية

سجل سعر كيلو البطاطس بين 10 و13 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الفلفل ألوان بين 25 و27 جنيها، كما اختلف سعر كيلو الفلفل الرومي بين 7 و9 جنيهات، وسجل سعر كيلو الفلفل الحامي بين 6 و7 جنيهات.

كما سجل سعر كيلو البصل الأحمر 6 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البصل الأبيض بين 7 و8 جنيهات، واختلف سعر كيلو الجزر بين 9 و11 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الطماطم بين 5 و8 جنيهات، وسجل سعر كابوتشا الحبة الواحدة سعر 11 جنيها، اليوم الأربعاء 2 نوفمبر الحالي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

سجل سعر كيلو الطماطم في سوق العبور بين 3.5 جنيه و6.25 جنيه، كما سجل سعر كيلو البطاطس بين 7 و10 جنيهات، وسجل سعر كيلو الكوسة بين 5 و7 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 7 و10 جنيهات، وتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 4 و7 جنيهات، كما اختلف سعر الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه، وسجل سعر كيل الفلفل الألوان بين 8 جنيهات و18 جنيها