أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 1-11-2022

استقرت أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر، حيث تهتم ربات البيوت بمتابعة أسعار مختلف الأنواع للأهميتها في كل البيوت المصري نظرا للفوائد العديدة التي تقدمها للجسم.

وتقدم «الوطن» في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها بشكل مستمر أسعار الخضروات مثل الطماطم والبصل والخيار والجزر اليوم الثلاثاء في الأسواق المحلية وسوق العبور وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق المحلية

سجل سعر كيلو البطاطا 9 جنيهات.

سجل سعر كيلو الفلفل ألوان بين 25 و27 جنيها.

تراوح سعر كيلو الفلفل الرومي بين 7 و9 جنيهات.

سجل سعر كيلو الفلفل الحامي بين 6 و7 جنيهات.

سجل سعر كيلو البصل الأحمر 6 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البصل الأبيض بين 7 و8 جنيهات.

سعر البطاطس في الأسواق

تراوح سعر كيلو البطاطس بين 10 و13 جنيهًا.

اختلف سعر كيلو الجزر بين 9 و11 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الطماطم بين 5 و8 جنيهات.

سجل سعر كيلو الكوسة بين 7 و8 جنيهات.

سجل سعر كيلو البامية بين 22 و25 جنيها.

سجل سعر كيلو الفاصوليا بين 12 و15 جنيها

سجل سعر كيلو الباذنجان 12 جنيها.

سجل سعر كابوتشا الحبة واحدة بسعر 11 جنيها.