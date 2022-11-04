أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم الجمعة 4-11-2022

تهتم ربات البيوت بمعرفة أسعار مختلف أنواع الخضروات لأهميتها في كل بيت ودخولها في مختلف الأكلات المصرية، مثل الطماطم والبصل والجزر والكوسة والفاصوليا وغيرها.

وتقوم «الوطن» بجولة يومية لمعرفة أسعار الخضروات في الأسواق وتوضيحها للجمهور، وجاءت الأسعار اليوم الجمعة 4 نوفمبر كما يلي:

أسعار الخضروات في الأسواق المحلية

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 5 و8 جنيهات.

سجل سعر كابوتشا الحبة الواحدة سعر 11 جنيها.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 12 حتى 20 جنيها.

وصل سعر كيلو البامية 25 جنيها.

سجل سعر كيلو الجزر بين 9 و11 جنيهًا.

سجل سعر كيلو البطاطس بين 10 و13 جنيهًا.

كما سجل سعر كيلو االبصل الأحمر 6 جنيهات.

اختلف سعر كيلو البصل الأبيض بين 7 و8 جنيهات

سعر الفلفل في الأسواق

تراوح سعر كيلو الفلفل ألوان بين 25 و27 جنيها.

اختلف سعر كيلو الفلفل الرومي بين 7 و9 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الفلفل الحامي بين 6 و7 جنيهات.

سجل سعر كيلو الثوم بين 15حتى 18 جنيها.

سجل سعر كيلو الباذنجان البلدي 7 جنيهات.

سجل سعر كيلو الخيار بين 8 و10 جنيهات للكيلو الواحد.

سجل سعر الكرنب والقرنبيط 10 جنيهات للكيلو.

جاء سعر كيلو القلقاس 7 جنيهات.