أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم السبت 5-11-2022

اختلفت أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم، ويتابع المواطنون الأسعار الخاصة بمختلف الأنواع مثل الرمان والجوافة والكمثرى وغيرها بشكل دوري لشراء الاحتياجات الأساسية للمنزل، خاصة مع الفوائد التي يمكن للجسم الحصول عليها من تناول الفاكهة.

وتقدم «الوطن» أسعار الفاكهة بمختلف أنواعها في الأسواق المحلية حسب الجولة الصباحية التي تجريها في الأسواق اليوم، كما يلي.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

سجل سعر كيلو الموز قيمة تراوحت بين 10 و15 جنيها

تراوح سعر كيلو الكمثرى بين 12 و15 جنيها.

سجل سعر كيلو الجوافة قيمة تراوحت بين 5 و9 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الرمان بين 8 و12 جنيها.

كما تراوح سعر كيلو البرتقال بين 9 و11 جنيها.

اختلف سعر كيلو العنب بين 6 و8 جنيهات.

سعر كيلو الأفوكادو

سجل سعر كيلو الأفوكادو بين 50 و60 جنيها، كما تراوح سعر كيلو البلح بين 5 و10 جنيهات، واختلف سعر كيلو الكنتالوب بين 5 و10 جنيهات، كما تراوح سعر كيلو البرقوق بين 20 و35 جنيها باختلاف النوع.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

سجل سعر كيلو البرتقال بين 3 و5 جنيهات، كما سجل سعر كيلو اليوسفي بين 4 جنيهات و8 جنيهات، وتراوحت أسعار البلح بين 5 و10 جنيهات باختلاف النوع، واختلف سعر كيلو الجوافة بين 3 و6 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الرمان بين 5 و10 جنيهات.