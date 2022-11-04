أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الجمعة 4-11-2022

تهتم ربات البيوت والمواطنين بمتابعة أسعار الفاكهة بمختلف أنواعها يوميا لأهميتها في حماية الجسم من العديد من الأمراض والحفاظ على المناعة إلى جانب احتوائها على العديد من العناصر المفيدة للجسم مثل الرمان والجوافة والبرتقال والكمثرى والبلح وغيرها.

وتقوم «الوطن» بجولة يومية لمعرفة أسعار الفاكهة في الأسواق وتوضيحها للجمهور، وجاءت الأسعار اليوم الجمعة 4 نوفمبر كما يلي:

أسعار الفاكهة في الأسواق

سجل سعر كيلو الكاكا 15 جنيها.

جاء سعر كيلو الكمثرى بين 15 و17 جنيها.

تراوح سعر كيلو الجوافة بين 5 و7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الأفوكادو بين 50 و60 جنيها.

سجل سعر كيلو الكنتالوب بين 5 و10 جنيهات.

سعر كيلو الموز

وسجل سعر كيلو الموز بين 10 و15 جنيها.

تراوح سعر كيلو العنب بين 8 و9 جنيهات للكيلو.

سجل سعر كيلو البرتقال بين 9 جنيهات و11 جنيها.

سجل سعر كيلو البلح بين 5 و10 جنيهات.

اختلف سعر كيلو البرقوق بين 20 و35 جنيها باختلاف النوع.