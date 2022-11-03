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أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الخميس 3-11-2022

كتب:

سمر ايهاب
09:05 ص | الخميس 03 نوفمبر 2022
أسعار الفاكهة

أسعار الفاكهة

تساعد الفاكهة على خفض مستويات ضغط الدم المرتفعة وتحتوي مختلف الأنواع على العديد من الفيتامنيات المفيدة للجسم، حيث تعزّز صحة الجهاز المناعي والجسم بشكل عام، كما تقي من نقص مخزون الحديد في الجسم وهي مصدر غني بالبوتاسيوم وفيتامين ج وأ وغيرها.

أسعار الفاكهة في الأسواق

وتقدم «الوطن» أسعار الفاكهة بمختلف أنواعها، مثل الجوافة والرمان والتفاح والموز، اليوم، وفق جولة صباحية في الأسواق:

تراوح سعر كيلو الكمثرى بين 15 و17 جنيها، واختلف سعر كيلو الأفوكادو بين 50 و60 جنيها، كما سعر كيلو الجوافة بين 5 و7 جنيهات، وسجل سعر كيلو الرمان بين 8 و10 جنيهات.

سعر كيلو الموز

وسجل سعر كيلو الموز بين 10 و15 جنيها، وتراوح سعر كيلو البرتقال بين 9 جنيهات و11 جنيها، واختلف سعر كيلو البلح بين 5 و10 جنيهات، كما اختلف سعر كيلو العنب بين 9 و10 جنيهات للكيلو.

سجل سعر كيلو العنب بين 8 و9 جنيهات، كما اختلف سعر كيلو الكنتالوب بين 5 و10 جنيهات، ووصل سعر كيلو الكاكا 15 جنيها، وتراوح سعر كيلو البرقوق بين 20 و35 جنيها باختلاف النوع.

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بقلم سمر ايهاب