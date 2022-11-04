حدائق كفر الشيخ تفتح أبوابها مجانا أمام المواطنين احتفالا بالعيد القومي للمحافظة

فتحت الحدائق العامة في محافظة كفر الشيخ، أبوابها أمام المواطنين، صباح اليوم الجمعة، مجاناً، وذلك على هامش احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ66.

العيد القومي لـ كفر الشيخ

وشهدت حدائق صنعاء بمدينة كفر الشيخ، والأسرة والطفولة بدسوق، والعائلات بفوه، بدء توافد المواطنين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

وشدّد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار تكثيف حملات النظافة بشوارع وميادين ومتنزهات المحافظة، بالتزامن مع فتح الحدائق اليوم الجمعة مجاناً أمام المواطنين.

ذكرى انتصارات معركة البرلس

وتحتفل محافظة كفر الشيخ اليوم الجمعة بعيدها القومي الـ66، والذي يواكب ذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية في 4 نوفمبر عام 1956 على قوات العدوان الثلاثي.

وكان محافظ كفر الشيخ قد صرح بأن الاحتفالات بالعيد القومي ستمتد على مدار شهر نوفمبر، وتشمل افتتاح عددا من المشروعات الخدمية للمواطنين في مراكز ومدن المحافظة، منها افتتاح عدد من المدارس والوحدات الصحية وتطوير بعض المستشفيات، وغيرها من المشروعات القومية المختلفة.

كما أعدت المحافظة برنامج احتفالات بمناسبة العيد القومي، حيث ستشهد مدينة برج البرلس احتفالية بالعيد القومي للمحافظة، غداً السبت، ووضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء معركة البرلس، تتبعها احتفالية بجامعة كفر الشيخ تتضمن عدد من الفقرات المتعددة احتفالاً بهذه المناسبة.